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  • Доллар и евро обвалились после праздничных выходных. Курс валют на 9 июня
09 июня 2020, вторник, 10:50 178
Экономика 2020-06-09T10:57:50+03:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились после праздничных выходных. Курс валют на 9 июня

Доллар и евро обвалились после праздничных выходных. Курс валют на 9 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июня на 3,07 коп. до 26,7636 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,64 коп. до 29,5985 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,12 коп. до 30,2333 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,4727 26,7636 29,5985 30,2333 3,37 3,95
Максимальный 26,5800 27,1000 30,0000 30,7000 3,78 5,00
Минимальный 26,3000 26,6100 28,9000 29,8900 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023

Также партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием может вырости до 30 гривен за доллар.

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