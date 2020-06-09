Венедиктова говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая считает, что Аваков правильно отреагировал на ситуацию в Броварах и Кагарлыке, заверяет, что не намерена покрывать депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", если они совершат преступления.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я не буду покрывать. Почему? Я самодостаточный человек, профессор, была заведующей кафедрой. Если бы в нашей стране все было хорошо, я бы не заходила в политику. У меня была комфортная жизнь в Харькове: семья, любимая работа и хобби. У меня нет ни перед кем каких-то обязательств, я не пришла сюда кого-то покрывать. Как только я в силу каких-то причин не смогу обеспечить расследование в том или ином деле, мне здесь делать нечего", - сказала Венедиктова.

По ее словам, с ней никто не пытался "решить" тот или другой вопрос.

"Депутаты приходят, у них свое видение вещей, но у меня с этим все ОК. Там, где есть депутатские полномочия и они представляют своих избирателей, вопросов нет, но там, где у них нет полномочий, а что-то частное, то здесь извините. Мне кажется, что своим поведением я четко это демонстрирую", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.