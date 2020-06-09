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09 июня 2020, вторник, 11:23 648
Силовые структуры 2020-06-09T14:30:04+03:00
Українські Новини
Венедиктова говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа"

Венедиктова говорит, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа"

Кира Молчанова
Генпрокуратура, ГПУ, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktovа
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktovа

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая считает, что Аваков правильно отреагировал на ситуацию в Броварах и Кагарлыке, заверяет, что не намерена покрывать депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", если они совершат преступления.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я не буду покрывать. Почему? Я самодостаточный человек, профессор, была заведующей кафедрой. Если бы в нашей стране все было хорошо, я бы не заходила в политику. У меня была комфортная жизнь в Харькове: семья, любимая работа и хобби. У меня нет ни перед кем каких-то обязательств, я не пришла сюда кого-то покрывать. Как только я в силу каких-то причин не смогу обеспечить расследование в том или ином деле, мне здесь делать нечего", - сказала Венедиктова.

По ее словам, с ней никто не пытался "решить" тот или другой вопрос.

"Депутаты приходят, у них свое видение вещей, но у меня с этим все ОК. Там, где есть депутатские полномочия и они представляют своих избирателей, вопросов нет, но там, где у них нет полномочий, а что-то частное, то здесь извините. Мне кажется, что своим поведением я четко это демонстрирую", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова готова при наличии оснований и достаточных доказательств подписать подозрение бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заработная плата генерального прокурор Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

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