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08 июня 2020, понедельник, 09:21 253
Общество 2020-06-08T09:23:34+03:00
Українські Новини
Украина на карантине почти три месяца. Когда наступит следующий этап ослаблений

Украина на карантине почти три месяца. Когда наступит следующий этап ослаблений

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сегодня начался 89-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 14 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны, исключение составили Ровенская, Черновицкая и Львовская области, где Минздрав пока не рекомендует переход к ослаблению противокоронавирусных мер.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кабмин разрешил работу кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, министр юстиции допускает, что введение карантина могло нарушить Конституцию.

Также Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

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