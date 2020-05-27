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27 мая 2020, среда, 14:31 24
Судебная власть 2020-05-27T14:34:08+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами

Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова

Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Ее пост стал ответом на заявление главы САП Назара Холодницкого о том, что он может опровергнуть каждое слово генпрокурора о бездействии его ведомства.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала в соцсети Венедиктова.

Ирина Венедиктова. Скриншот: Facebook Irina VenediktovaИрина Венедиктова. Скриншот: Facebook Irina Venediktova

Как сообщали Українські Новини, заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР. 

Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации. 

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