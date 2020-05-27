Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами

Венедиктова, которая уже критиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продолжила критиковать ведомство в бездействии и призвала сотрудников САП показать конкретные приговоры судов.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Ее пост стал ответом на заявление главы САП Назара Холодницкого о том, что он может опровергнуть каждое слово генпрокурора о бездействии его ведомства.

"Уважаемые коллеги - прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала в соцсети Венедиктова.

Ирина Венедиктова. Скриншот: Facebook Irina Venediktova

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Как сообщали Українські Новини, заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель составила 47 230 гривен.

17 марта президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором, которую в декабре назначили и.о. деректора ГБР.

Ранее Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За принятие проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации.