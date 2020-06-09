ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с коронавирусом снова начала ухудшаться, несмотря на то, что в Европе показатели улучшаются. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

Как передает ведомство, в воскресенье число новых случаев заболевания превысило 136 тыс. за один день.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.

В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

Отметим, в мире зафиксировано почти 7 млн случаев коронавируса и почти 400 тысяч летальных исходов.

Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия призвала Европу открыть внутренние границы до конца июня.

В то же время, в Европе завили, что не будут впускать иностранцев до конца июня.