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09 июня 2020, вторник, 10:36 214
Мир 2020-06-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Статистика, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире, новая волна коронавируса
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с коронавирусом снова начала ухудшаться, несмотря на то, что в Европе показатели улучшаются. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

Как передает ведомство, в воскресенье число новых случаев заболевания превысило 136 тыс. за один день.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.

В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

Отметим, в мире зафиксировано почти 7 млн случаев коронавируса и почти 400 тысяч летальных исходов.

Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия призвала Европу открыть внутренние границы до конца июня. 

В то же время, в Европе завили, что не будут впускать иностранцев до конца июня. 

Тем временем, ученые и медики заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины. 

Также ВОЗ призывала не послаблять карантинные меры резко из-за опасения возвращения эпидемии. 

 
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