ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с коронавирусом снова начала ухудшаться, несмотря на то, что в Европе показатели улучшаются. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters. Как передает ведомство, в воскресенье число новых случаев заболевания превысило 136 тыс. за один день. "Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он. В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией. Отметим, в мире зафиксировано почти 7 млн случаев коронавируса и почти 400 тысяч летальных исходов. Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия призвала Европу открыть внутренние границы до конца июня. В то же время, в Европе завили, что не будут впускать иностранцев до конца июня. Тем временем, ученые и медики заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины. Также ВОЗ призывала не послаблять карантинные меры резко из-за опасения возвращения эпидемии.