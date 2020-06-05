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05 июня 2020, пятница, 18:15 20
Европа 2020-06-05T18:15:16+03:00
Українські Новини
Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев до конца июня

Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев до конца июня

Валерия Драгомирова
Евросоюз, ЕС, Запрет на въезд
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Страны Европейского Союза решили продлить ограничения на въезд граждан третьих стран после 15 июня, в то время, как Турция откроет границы для украинцев с 1 июля

Об этом сказала еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продление запрета на две недели.

Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Как сообщали Українські Новини, Еврокомиссия призвала Европу открыть границы до конца июня. 


Кроме того, Польша не планирует в ближайшее время открывать границы с соседними странами. 

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