ВОЗ снова призвала страны не ослаблять резко карантин. В организации опасаются внезапного возвращения эпидемии

Всемирная организация здравоохранения, которая сделала замечание Африке за безответственный подход к тестированию людей на коронавирус, опасается внезапного возвращения эпидемии. Об этом 25 мая сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает CNA.

В ВОЗ заявили, что страны, где эпидемия идет на спад – возможна вторая мгновенная вспышка эпидемии, если страны полностью откажутся от карантина или быстро будут его ослаблять.

"Мир, как и раньше, находится в середине первой волны вспышки коронавируса", – сказал на онлайн-брифинге глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, отметив, что, хотя число случаев заболевания сокращается во многих странах, оно все еще растет в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Райан сказал, что эпидемии "присущи волны" и это означает, что вспышки могут возобновиться позднее в этом году в местах, где прошла первая волна. Также существует вероятность, что количество заражений может снова вырасти, если ограничительные меры будут отменены слишком рано.

Он добавил, что страны Европы и Северной Америки должны "продолжать внедрять меры социальной защиты, меры эпиднадзора, тестирование и комплексную стратегию, чтобы мы продолжали движение траектории, что приходит и у нас не наступил второй пик".

Как сообщали Українські Новини, по данным ВОЗ, в Европе более 2 миллионов зараженных коронавирусом.

Ранее ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни.