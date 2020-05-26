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26 мая 2020, вторник, 22:04 23
Мир 2020-05-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ снова призвала страны не ослаблять резко карантин. В организации опасаются внезапного возвращения эпидемии

ВОЗ снова призвала страны не ослаблять резко карантин. В организации опасаются внезапного возвращения эпидемии

Елизавета Кесельман
Карантин, ВОЗ, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вторая волна коронавируса
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info

Всемирная организация здравоохранения, которая сделала замечание Африке за безответственный подход к тестированию людей на коронавирус, опасается внезапного возвращения эпидемии. Об этом 25 мая сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает CNA.

В ВОЗ заявили, что страны, где эпидемия идет на спад – возможна вторая мгновенная вспышка эпидемии, если страны полностью откажутся от карантина или быстро будут его ослаблять.

"Мир, как и раньше, находится в середине первой волны вспышки коронавируса", –  сказал на онлайн-брифинге глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, отметив, что, хотя число случаев заболевания сокращается во многих странах, оно все еще растет в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Райан сказал, что эпидемии "присущи волны" и это означает, что вспышки могут возобновиться позднее в этом году в местах, где прошла первая волна. Также существует вероятность, что количество заражений может снова вырасти, если ограничительные меры будут отменены слишком рано.

Он добавил, что страны Европы и Северной Америки должны "продолжать внедрять меры социальной защиты, меры эпиднадзора, тестирование и комплексную стратегию, чтобы мы продолжали движение траектории, что приходит и у нас не наступил второй пик".

Как сообщали Українські Новини, по данным ВОЗ, в Европе более 2 миллионов зараженных коронавирусом. 

Ранее ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни. 

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