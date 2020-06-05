Доллар снова просел перед выходными. Курс валют на 5 июня

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 июня на 5,20 коп. до 26,8076 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,55 коп. до 26,5515 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 6,62 коп. до 29,5879 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,53 коп. до 30,1842 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,5515 26,8076 29,5879 30,1842 3,33 3,92 Максимальный 26,6500 27,2000 30,0000 30,5400 3,76 5,00 Минимальный 26,4400 26,7000 28,8500 29,8900 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Также в то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.

Тем временем ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса.