Киев и еще семь областей Украины не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина

В то время, как в Украине количество новых случаев COVID-19 второй день подряд падает, по данным Минздрава по состоянию на 8 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям перехода на второй этап смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины. В частности, критериям не соответствуют: Киев (инцидентность 15,06); Волынская область (инцидентность 14,26); Житомирская область (инцидентность 12,84); Закарпатская область (инцидентность 14,36); Львовская область (инцидентность 18,40); Ровенская область (инцидентность 26,11); Черновицкая область (инцидентность 35,62); Черниговская область (инцидентность 12,32). Анализ эпидемической ситуации в регионах по состоянию на 8 июня 2020. Скриншот: moz.gov.ua Как сообщали Українські Новини, В Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий. Ранее сообщалось о том, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха. Но только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.