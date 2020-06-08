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08 июня 2020, понедельник, 14:30 272 Инфографика
Общество 2020-06-08T15:00:01+03:00
Українські Новини
Киев и еще семь областей Украины не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина

Киев и еще семь областей Украины не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина

Елена Новикова
Карантин, Министерство здравоохранения Украины, карантин в Украине, Снятие карантина, Смягчение карантина
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В то время, как в Украине количество новых случаев COVID-19 второй день подряд падает, по данным Минздрава по состоянию на 8 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям перехода на второй этап смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

В частности, критериям не соответствуют:

  • Киев (инцидентность 15,06);
  • Волынская область (инцидентность 14,26);
  • Житомирская область (инцидентность 12,84);
  • Закарпатская область (инцидентность 14,36);
  • Львовская область (инцидентность 18,40);
  • Ровенская область (инцидентность 26,11);
  • Черновицкая область (инцидентность 35,62);
  • Черниговская область (инцидентность 12,32).

Анализ эпидемической ситуации в регионах по состоянию на 8 июня 2020. Скриншот: moz.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, В Минздраве объяснили, что количество заболевших коронавирусом в последние дни увеличилось из-за того, что люди игнорировали рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что с 10 июня в Украине могут возобновить работу баз отдыха. Но только в тех областях, которые готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина.

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