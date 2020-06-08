Количество новых случаев коронавируса в Украине падает второй день подряд

По состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, по сравнению с прошлыми сутками 463 новых случая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

Так, по данным ЦОЗ, на 8 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 797 летальных, 12195 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 463 новых случая. Всего проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1150 случаев;

Волынская область - 1079 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Донецкая область - 231 случай;

Житомирская область - 897 случаев;

Закарпатская область - 1386 случаев;

Запорожская область - 496 случаев;

Ивано-Франковская область - 1582 случая;

Кировоградская область - 559 случаев;

г. Киев - 3490 случаев;

Киевская область - 1812 случаев;

Львовская область - 2162 случая;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1002 случая;

Полтавская область - 274 случая;

Ровенская область - 2071 случай;

Сумская область - 193 случая;

Тернопольская область - 1294 случая;

Харьковская область - 1287 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 518 случаев;

Черновицкая область - 3698 случаев;

Черкасская область - 469 случаев;

Черниговская область - 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 в Центр поступило 582 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65687 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине коронавирусом инфицировались вдвое больше людей, чем выздоровели.

Также график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.