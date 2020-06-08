Количество новых случаев коронавируса в Украине падает второй день подряд

По состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, по сравнению с прошлыми сутками 463 новых случая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. Так, по данным ЦОЗ, на 8 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 797 летальных, 12195 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 463 новых случая. Всего проведено 431 085 тестирований методом ПЦР. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 1150 случаев; Волынская область - 1079 случаев; Днепропетровская область - 971 случай; Донецкая область - 231 случай; Житомирская область - 897 случаев; Закарпатская область - 1386 случаев; Запорожская область - 496 случаев; Ивано-Франковская область - 1582 случая; Кировоградская область - 559 случаев; г. Киев - 3490 случаев; Киевская область - 1812 случаев; Львовская область - 2162 случая; Луганская область - 54 случая; Николаевская область - 309 случаев; Одесская область - 1002 случая; Полтавская область - 274 случая; Ровенская область - 2071 случай; Сумская область - 193 случая; Тернопольская область - 1294 случая; Харьковская область - 1287 случаев; Херсонская область - 179 случаев; Хмельницкая область - 518 случаев; Черновицкая область - 3698 случаев; Черкасская область - 469 случаев; Черниговская область - 299 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 в Центр поступило 582 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 65687 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра; не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине коронавирусом инфицировались вдвое больше людей, чем выздоровели. Также график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.