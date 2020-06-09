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09 июня 2020, вторник, 05:00 28
Финансы 2020-06-09T05:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня

Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня

Елена Новикова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют на 9 июня 2020
Курс валют на 9 июня 2020

В то время, как за прошедшую неделю курс доллара в Украине снизился, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7175
1 доллар США 26,6005
1 швейцарский франк 27,7580
10 иен 2,4359
10 российских рублей 3,8778
1 евро 30,1477

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали о том, что следует ожидать от курса в первый месяц лета.

Тем временем экономисты рассказали, с какими рисками может столкнуться украинская экономика для украинской экономики и как изменится курс гривны до 2023


Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием может вырости до 30 гривен за доллар.

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