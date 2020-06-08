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08 июня 2020, понедельник, 21:22 104 Инфографика
Политика 2020-06-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
Массовые мероприятия пока не разрешат: у Зеленского обсудили ослабление карантина

Массовые мероприятия пока не разрешат: у Зеленского обсудили ослабление карантина

Надежда Комендантова
Карантин, Массовые мероприятия, Офис Президента Украины, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Несмотря на то, что в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд, массовые развлекательные мероприятия в Украине пока не будут разрешены.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина обсуждалась на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил Владимир Зеленский.

В то же время председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на празднование Троицы в церквях собралось около 200 тыс. верующих.

Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочный режим, праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Участники совещания обсудили также вопрос возобновления международного транспортного сообщения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не не ведут себя легкомысленно после запуска внутреннего авиасообщения  5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина План Кабмина по выходу из карантина 

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина может быть  изменен при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Также в Минздраве назвали области, которые не готовы к переходу к следующему этапу смягчения карантина. За выходные их стало больше. 

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