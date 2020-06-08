Массовые мероприятия пока не разрешат: у Зеленского обсудили ослабление карантина

Несмотря на то, что в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд, массовые развлекательные мероприятия в Украине пока не будут разрешены.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українські Новини.

Необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина обсуждалась на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского.

В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - отметил Владимир Зеленский.

В то же время председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на празднование Троицы в церквях собралось около 200 тыс. верующих.

Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочный режим, праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Участники совещания обсудили также вопрос возобновления международного транспортного сообщения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не не ведут себя легкомысленно после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина может быть изменен при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Также в Минздраве назвали области, которые не готовы к переходу к следующему этапу смягчения карантина. За выходные их стало больше.