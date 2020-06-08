Масові заходи в Україні поки не дозволять: у Зеленського обговорили ослаблення карантину

Незважаючи на те, що в Україні кількість нових завіксованих випадків коронавірусу поспіль падає другий день, масові розважальні заходи в Україні поки не будуть дозволені.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Необхідність посилення комунікації по дотриманню норм адаптивного карантину обговорювалася на традиційній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції, яке відбулося під головуванням Президента Володимира Зеленського.

У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

Уряд стурбований зростанням кількості хворих і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.

"Ослаблення карантину врятує економіку, але не забувайте, що коронавірус нікуди не зник і від нього треба і далі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і в подальшому щодня у нас вмирають люди від коронавірусних ускладнень. ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаємо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуємо людям, що правила соціального дистанціювання і масочного режиму повинні діяти. і поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи", - зазначив Володимир Зеленський.

У той же час голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на святкування Трійці в церквах зібралося близько 200 тис. віруючих.

Однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правила соціального дистанціювання і маскового режиму, свято пройшло спокійно.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19.

Учасники наради обговорили також питання відновлення міжнародного транспортного сполучення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не ведуть себе легковажно після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня і, незважаючи на літній сезон, перші рейси в Одесу не були переповнені.

Раніше Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.

План Кабміну щодо виходу з карантину

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні эпидситуациии.

Також у Моз назвали області, які не готові до переходу до наступного етапу пом'якшення карантину. За вихідні їх стало більше.