Адский зной схлестнется с грозовым фронтом: синоптики дали прогноз до конца недели

После того, как на Троицу в Украине ударила аномальная жара, которая продолжилась и в выходной понедельник, такая же знойная и преимущественно сухая погода будет доминировать до конца недели. Только местами пройдут грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник, 9 июня, в большинстве областей ожидается сухая и ясная погода, а к середине недели местами воздух прогреется до +35 градусов.

"Днем ожидается +27...+32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге местами +32...+35 градусов. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимально +23...+28 градусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, такая относительная свежесть будет наблюдаться из-за периодических дождей с грозами, которые обусловит атмосферный фронт. Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня. Карта: Наталка Диденко

По данным синоптика, иногда влажная погода из западных регионах будет, как сегодня, достигать Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Впрочем, несмотря на жто, преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса. Ветер ожидается умеренный, с юго-востока.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня. Карта: Наталка Диденко

В Киеве 9 июня, будет сухо и жарко, около +30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.

"В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме завтрашнего поздневечернего, ожидаются 14-15 июня", - написала Наталья Диденко.

В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 9 июня, комфортная температура до +26 ожидается только на западе страны. Там пройдут проливные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет жарко до +32, а местами и до +35 и безоблачно.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня от Гидрометцентра.

В среду, 10 июня, погода будет преимущественно без перемен. Но жгучее солнце и зной охватят еще больше областей Украины, и даже на северо-востоке ударит жара до +33. На западе страны - грозовые дожди и до +26.

Прогноз погоды в Украине на 10 июня от Гидрометцентра.

В четверг, 11 июня, - летняя жара до +33 в центре, на юге, севере и востоке Украины. Грозовые дожди ожидаются с запада чуть глубже к центральным регионам страны.

Прогноз погоды в Украине на 11 июня от Гидрометцентра.

В пятницу, 12 июня, грозовые дожди переместятся на юг и юго-восток Украины, температуру воздуха незначительно понизится. Там вместо +33 ожидается до +27-29. На остальной территории - безоблачная зной до +31-33.

Прогноз погоды в Украине на 12 июня от Гидрометцентра.

В субботу, 13 июня, грозовой фронт с запада Украины накроет дождевыми тучами всю территорию страны. Существенного снижения температуры это не принесет, но жару переносить будет легче. Дожди прогнозируют по всей Украине, а температура будет от +27 до +32.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня от Гидрометцентра.

Как сообщали Українськi Новини, синоптики прогнозируют, что летом на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

В то же время, началось лето с резкого похолодания до мороза и снега в некоторых областях Украины.

Также ранее Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона.