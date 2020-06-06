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06 июня 2020, суббота, 06:00 60 Инфографика
Жизнь 2020-06-06T06:00:01+03:00
Українські Новини
Знойное лето: синоптики дали прогноз на длинные Троицкие выходные

Знойное лето: синоптики дали прогноз на длинные Троицкие выходные

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Начало лета не порадовало украинцев теплой погодой, к тому же практически всю страну залило дождями. А в Карпатах даже выпал снег. Но летнее тепло все же пришло, и длинные Троицкие выходные обещают быть жаркими. 

Как пишут "Факты", синоптики обещают, что в воскресенье, 7 июня, на Троицу, в Украину придет настоящая жара.

Как рассказала изданию заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца этой недели мы перейдем в лето.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня от Укргидрометцентра. Прогноз погоды в Украине на 6 июня от Укргидрометцентра.

"Температура на западе и севере страны поднимется до 20−25 градусов, а в центральных областях — до 30. В южных и восточных регионах может быть даже 30−33 градуса тепла, — говорит Наталья Голеня. — Дожди, конечно, будут, но в основном кратковременные, с грозами. В ближайшие дни осадки ожидаются во всех областях, кроме юго-восточного региона. А дальше кратковременные осадки в дневное время возможны в западных и северных областях".

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало лета принесет тепло, в некоторые дни будет очень жарко. "С середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди. Вторая декада июня пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала снизится температура, далее — усилятся дожди, ожидаются шквалы и град. К концу второй десятидневки месяца осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко".

Прогноз погоды в Украине на 7 июня от Укргидрометцентра. Прогноз погоды в Украине на 7 июня от Укргидрометцентра.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020.

По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня от Укргидрометцентра. Прогноз погоды в Украине на 8 июня от Укргидрометцентра.

"Особенно мокро и холодно будет на Троицу, которая в этом году приходится на 7 июня", - отметил Горбань, передает сайт Сегодня.

В среднем, за июнь должно выпасть до 60 мм осадков, из-за чего погода в Украине окажется больше сырой, чем сухой. При этом будет не жарко, а комфортно.

Температура воздуха в первой декаде месяца составит 26-28 градусов тепла, во второй половине будет чуть прохладнее – приблизительно 20-22 тепла, в третьей – снова теплее, от +24 до +26 градусов.

"Июнь ожидается прохладным из-за частых дождей, но не холодным, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо", – резюмировал Горбань.

Прогноз погоды в Украине в июне от народного синоптика. Коллаж Прогноз погоды в Украине в июне от народного синоптика. Коллаж "Сегодня".

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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