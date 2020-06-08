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  • Как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона
08 июня 2020, понедельник, 13:55 111
Lifestyle 2020-06-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона

Как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона

Елизавета Кесельман
Лето, Жара, Летний сезон, Экстремальная жара
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

Сегодня началась вторая неделя летнего сезона, что означает резкую смену погоды с холодных майских дождей на знойную летнюю жару и катаклизмы. В летний сезон очень важно быть бдительными, поскольку жара может привести к резкому обмороку и обезвоживанию. Ежегодно только в США от жаркой погоды умирает около 300 человек. О том, как защитить себя от жары сообщает медицинский журнал emsaonline. 

  1. Ключевое "летнее" правило – пить много воды. Как передают эксперты, ежедневно человеку необходимо выпивать до 3 литров чистой воды. В случае обильного потовыделения в воду рекомендуется добавлять ½ чайной ложки соли на 1 литр. 
  2. Не оставайтесь в закрытом, припаркованном автомобиле в жаркую погоду и не оставляйте никого, особенно детей или домашних животных. 
  3. Не занимайтесь сильно спортом в самые жаркие время дня. Вместо этого рекомендуется бегать трусцой или проводить тренировки в прохладное время дня. Если температура наружного воздуха составляет 32ºС  или выше, а влажность высокая, вам следует рассмотреть возможность выполнения более легких упражнений.
  4. Носите легкую свободную одежду из таких материалов, как хлопок, чтобы пот мог испариться. Не забудьте надеть широкополую шляпу с вентиляционными отверстиями для защиты от солнца.
  5. Если у вас есть грудной младенец, не закутывайте его в теплые одеяла или одежду. Младенцы плохо переносят жару, потому что у них плохо развиты потовые железы.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие сезонные продукты повышают иммунитет и защищают организм. 

Кроме того, эксперты длказали, что оливки, форель и яблоки могут укрепить и очистить сосуды. 

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