Как уберечь себя и близких от экстремальной жары во время летнего сезона

Сегодня началась вторая неделя летнего сезона, что означает резкую смену погоды с холодных майских дождей на знойную летнюю жару и катаклизмы. В летний сезон очень важно быть бдительными, поскольку жара может привести к резкому обмороку и обезвоживанию. Ежегодно только в США от жаркой погоды умирает около 300 человек. О том, как защитить себя от жары сообщает медицинский журнал emsaonline. Ключевое "летнее" правило – пить много воды. Как передают эксперты, ежедневно человеку необходимо выпивать до 3 литров чистой воды. В случае обильного потовыделения в воду рекомендуется добавлять ½ чайной ложки соли на 1 литр. Не оставайтесь в закрытом, припаркованном автомобиле в жаркую погоду и не оставляйте никого, особенно детей или домашних животных. Не занимайтесь сильно спортом в самые жаркие время дня. Вместо этого рекомендуется бегать трусцой или проводить тренировки в прохладное время дня. Если температура наружного воздуха составляет 32ºС или выше, а влажность высокая, вам следует рассмотреть возможность выполнения более легких упражнений. Носите легкую свободную одежду из таких материалов, как хлопок, чтобы пот мог испариться. Не забудьте надеть широкополую шляпу с вентиляционными отверстиями для защиты от солнца. Если у вас есть грудной младенец, не закутывайте его в теплые одеяла или одежду. Младенцы плохо переносят жару, потому что у них плохо развиты потовые железы. Ранее Українські Новини сообщали о том, какие сезонные продукты повышают иммунитет и защищают организм. Кроме того, эксперты длказали, что оливки, форель и яблоки могут укрепить и очистить сосуды.