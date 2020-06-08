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08 июня 2020, понедельник, 18:37 8
Общество 2020-06-08T18:37:57+03:00
Українські Новини
Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом

Охранник Ляшко угрожал водителю пистолетом

Елена Новикова
Угрозы, Андрей Герус, Олег Ляшко, Евгений Стипанюк

В воскресенье, 7 июня, охранник Олега Ляшко Евгений Стипанюк на улице Заболотного в Киеве остановил движение автомобилей и устроил разборки с водителем другого автомобиля, который якобы не пропустил Стипанюка, угрожая при этом пистолетом, в то время, как ранее за драку в аэропорту "Борисполь" с Андреем Герусом, подозрение вручили не только бывшему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, но и Стипанюку.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook депутат Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус

"Этот фигурант уже известен тем, что вместе с Ляшко участвовал в известном инциденте в аэропорту Борисполь, и на сегодня является подозреваемым по статье 346 Уголовного кодекса Украины. Неадекватное поведение фигуранта свидетельствует о его отмороженность и реальную опасность для общества", - нардеп.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день Стипанюк находится на личном поручительстве народного депутата Кучеренко, но Герус будет требовать изменения меры пресечения - его временной (воспитательной) изоляции от общества, как минимум в виде домашнего ареста.

Видео с места происшествия выложила в Facebook Alise Kool.

 

"Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания - Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", - написала она под видео.

Также девушка добавила, что заявление в полицию уже написано.

В то же время, сам Евгений Стипанюк заявил, что ему угрожали ножом и обещали зарезать, а также о том, что он действовал с точки зрения безопасности свое жизни и здоровья.

"Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне перед этим угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали", - написал он на своей странице в Facebook.

Также Стипанюк добавил, что Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента.

Как сообщали Українські Новини, 18 ноября 2019 года прокуратура сообщила о подозрении Ляшко в насильственных действиях по отношению к Герусу.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки экс-депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

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