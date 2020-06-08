Охоронець Ляшка Стіпанюк погрожував водієві пістолетом

7 червня охоронець Олега Ляшка Євген Стіпанюк в Києві зупинив влаштував розборки з водієм іншого автомобіля, який нібито не пропустив Стипанюка. Охоронець погрожував пістолетом, в той час, як раніше за бійку в аеропорту з Герусом, підозру вручили не лише екслідеру Радикальної партії Ляшку, але і Стіпанюку.

Про це повідомив депутат Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у себе на сторінці в Facebook.

"Цей фігурант уже відомий тим, що разом з Ляшком брав участь у відомому інцидент в аеропорту Бориспіль, і на сьогодні є підозрюваним у статті 346 Кримінального кодексу України. Неадекватна поведінка фігуранта свідчить про його відмороженість і реальну небезпеку для суспільства", - написав нардеп.

Крім того, він додав, що на сьогоднішній день Стіпанюк знаходиться на особисте поручительство народного депутата Кучеренка, але Герус буде вимагати зміни запобіжного заходу - його тимчасової (виховної) ізоляції від суспільства, як мінімум у вигляді домашнього арешту.

Відео з місця події виклала у Facebook Alise Kool.

"Сьогодні 7.06.20 ми з моїм чоловіком рухалися на авто по вул. Заболотного, на відрізку парк Феофанія - Арт Молл, м. Київ. Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особину, яка дуже поспішала. В результаті, цей невідомий , обігнав нас і різко загальмував, щоб сталася зупинка двох авто", - написала вона під відео.

У той же час, сам Євген Стипанюк заявив, що йому погрожували ножем і обіцяли зарізати, а також про те, що він діяв з точки зору безпеки своє життя і здоров'я.

"Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і впевнений, що вони зафіксували те, що мені перед цим погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чути, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Також Стипанюк додав, що Олег Ляшко ніякого відношення до цього не має і не був присутній під час цього інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада 2019 року прокуратура повідомила про підозру Ляшко в насильницьких діях по відношенню до Герусу.

19 листопада суд відпустив Ляшко на поруки екс-депутатів Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").