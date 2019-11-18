Кроме Ляшко судимость светит и его охраннику, - Герус

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, подозрение вручили не только бывшему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, но и его охраннику.

Об этом Герус сообщил на своей странице на Facebook.

"Сегодня одному дважды судимому безработному гражданину, который несет вред и опасность обществу, вручили подозрение. И этот гражданин уверенно идет к своей третьей судимости по статье 346 част.2 УК Украины (от 4 до 7 лет). Отдельный привет охраннику дважды судимого гражданина Степанюку Евгению Николаевичу - он также целенаправленно идет к своей судимости", - говорил председатель.

Герус также сообщил, что конфликт и неадекватное поведение со стороны Ляшко было вызвано демонополизацией рынка.

"Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе (1,29 грн против 1,6 грн). Рынок демонополизуеться, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается", - говорится в сообщении.

Он заявил, что в прошлые годы "патриотическая власть" поставляла уголь с РФ по формуле "Роттердам +", поднимая тарифы украинским потребителям, а действия и цели нынешней власти направлены на то, чтобы выигрывали не олигархи-монополисты или коррумпированные политики, а чтобы выигрывало общество.

"Таким образом, школы, больницы, садики, университеты, военные части в ноябре получат снижены счета и сэкономят средства налогоплательщиков, то есть ваши. Водоканалы, метро, кафе, парикмахерские, кинотеатры, пекарни, заводы, фабрики получат также снижены счета, а значит получат возможность поднимать зарплаты своим работникам и инвестировать в свое развитие", - пишет Герус.

Общая экономия состоявит более 2 млрд гривен в месяц.

"Демонополизировал энергетику и посадил в тюрьму скотыняку", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку в аэропорту "Борисполь".