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18 ноября 2019, понедельник, 21:03 179
Политика 2019-11-18T21:04:20+02:00
Українські Новини
Кроме Ляшко судимость светит и его охраннику, - Герус

Кроме Ляшко судимость светит и его охраннику, - Герус

Верховная Рада, Роттердам+, Андрей Герус, Олег Ляшко
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, подозрение вручили не только бывшему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, но и его охраннику.

Об этом Герус сообщил на своей странице на Facebook.

"Сегодня одному дважды судимому безработному гражданину, который несет вред и опасность обществу, вручили подозрение. И этот гражданин уверенно идет к своей третьей судимости по статье 346 част.2 УК Украины (от 4 до 7 лет). Отдельный привет охраннику дважды судимого гражданина Степанюку Евгению Николаевичу - он также целенаправленно идет к своей судимости", - говорил председатель. 

Герус также сообщил, что конфликт и неадекватное поведение со стороны Ляшко было вызвано демонополизацией рынка.

"Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе (1,29 грн против 1,6 грн). Рынок демонополизуеться, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается", - говорится в сообщении.

Он заявил, что в прошлые годы "патриотическая власть" поставляла уголь с РФ по формуле "Роттердам +", поднимая тарифы украинским потребителям, а действия и цели нынешней власти направлены на то, чтобы выигрывали не олигархи-монополисты или коррумпированные политики, а чтобы выигрывало общество.

"Таким образом, школы, больницы, садики, университеты, военные части в ноябре получат снижены счета и сэкономят средства налогоплательщиков, то есть ваши. Водоканалы, метро, кафе, парикмахерские, кинотеатры, пекарни, заводы, фабрики получат также снижены счета, а значит получат возможность поднимать зарплаты своим работникам и инвестировать в свое развитие", - пишет Герус.

Общая экономия состоявит более 2 млрд гривен в месяц. 

"Демонополизировал энергетику и посадил в тюрьму скотыняку", - подытожил Герус. 

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку в аэропорту "Борисполь".

Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

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