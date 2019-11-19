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19 ноября 2019, вторник, 18:40 62
Судебная власть 2019-11-19T18:48:47+02:00
Українські Новини
Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины"

Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины"

Андрей Герус, На поруки, Олег Ляшко, Бориспольский суд, Отпустить на поруки
Олег Ляшко. Фото: dialog.ua
Олег Ляшко. Фото: dialog.ua

Местный Бориспольский суд отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Данное решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу и избрать залог 93 млн гривен.

Кроме того, на поруки Ляшко готовы были взять экс-депутаты Виталий Куприй (внефракционный), Андрей Лозовой и Дмитрий Линько (оба - Радикальная партия Олега Ляшко).

На суде Ляшко сказал, что считет дело против него политически мотивированным.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. 


18 ноября, прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога. 

Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

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