Суд отпустил Ляшко на поруки депутатов от "Евросолидарности" и "Батькивщины"

Местный Бориспольский суд отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Данное решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила взять его под стражу и избрать залог 93 млн гривен.

Кроме того, на поруки Ляшко готовы были взять экс-депутаты Виталий Куприй (внефракционный), Андрей Лозовой и Дмитрий Линько (оба - Радикальная партия Олега Ляшко).

На суде Ляшко сказал, что считет дело против него политически мотивированным.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова.



18 ноября, прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога.



Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.