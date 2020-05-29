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  • Швейцария разрешила возобновить секс-индустрию, однако спортивные секции остаются закрытыми
29 мая 2020, пятница, 20:19 96
Европа 2020-05-29T21:00:03+03:00
Українські Новини
Швейцария разрешила возобновить секс-индустрию, однако спортивные секции остаются закрытыми

Швейцария разрешила возобновить секс-индустрию, однако спортивные секции остаются закрытыми

Елизавета Кесельман
Швейцария, Коронавирус в Швейцарии, Секс-индустрия, Эскорт-услуги
Швейцария. Фото: SVIT.AERO
Швейцария. Фото: SVIT.AERO

Швейцария, где карантин разрешили ослабить 11 мая, разрешила снять карантинные ограничения для работников секс-индустрии, в то время как занятия спортом еще будут оставаться под запретом. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, чиновники заявили, что секс-работники смогут в ближайшее время вернуться к работе. Однако спортивным секциям не дали одобрения на возобновление занятия спортом, связанные с тесным физическим контактом — дзюдо, бокс, рукопашный бой и танцы — пока не разрешены в стране из-за пандемии.

Отмечается, что ослабление карантина коснется 20 тысяч работников секс-индустрии. Комментируя новые меры, министр здравоохранения Ален Берсе признал очевидные противоречия.

"Это, без сомнения, персональный контакт. Я прекрасно понимаю, что мой ответ странный. Но честно говоря, сервис эротических услуг мог бы открыться еще раньше", — сказал министр.

Решение швейцарских политиков несколько контрастирует с политическим решением в Нидерландах, где расположен знаменитый Квартал красных фонарей в Амстердаме

Как сообщали Українські Новини, первый случай коронавируса в Швейцарии зайиксировали 5 марта. 

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