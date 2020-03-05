подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 14:23 23
Европа 2020-03-05T14:29:41+02:00
Українські Новини
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Валерия Драгомирова
Швейцария, Смерть, Коронавирус, Коронавирус в Швейцарии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

И пока по всему миру коронавирусом заразились больше 95 тыс. человек, в Швейцарии зафиксирован первый случай смерти пациентки с коронавирусом - женщина умерла в кантоне Во.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Покойной пациентке было 74 года, она лежала в университетской больнице Лозанны с 3 марта.

Женщина считалась пациенткой из группы высокого риска, так как страдала от хронического заболевания.

В Швейцарии на сегодня лабараторно подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Кантоны сообщают также о четырех десятках других случаев заражения, которые официально не подтверждены.

В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек до середины марта. Был отменен, в частности, карнавал в Базеле.

Между тем в соседней со Швейцарией Австрии выздоровели первые пациенты, которые были заражены коронавирусом.


Как сообщали Українські Новини, в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса

Тем временем в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Больше новостей о: Швейцария Смерть Коронавирус Коронавирус в Швейцарии

Два пассажира зараженного коронавирусом лайнера Di...
В Черновицкой области коронавирус подозревают у дв...
В Швейцарии зарегистрировали первый случай коронав...
В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек, а ...
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте
Новости
Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Разумкова 14:43
Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко 14:39
39% опрошенных "Рейтингом" считают, что в политике слишком мало женщин 14:33
Привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом, - Данилов 14:31
"Это месть за яйца": работники птицефабрики обвинили директора НАБУ Сытника в давлении на предприятие 14:30
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В медцентре "Новые Санжары" закончился карантин. Эвакуированные украинцы поехали по домам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok