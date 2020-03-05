В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

И пока по всему миру коронавирусом заразились больше 95 тыс. человек, в Швейцарии зафиксирован первый случай смерти пациентки с коронавирусом - женщина умерла в кантоне Во.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Покойной пациентке было 74 года, она лежала в университетской больнице Лозанны с 3 марта.

Женщина считалась пациенткой из группы высокого риска, так как страдала от хронического заболевания.

В Швейцарии на сегодня лабараторно подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Кантоны сообщают также о четырех десятках других случаев заражения, которые официально не подтверждены.

В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек до середины марта. Был отменен, в частности, карнавал в Базеле.

Между тем в соседней со Швейцарией Австрии выздоровели первые пациенты, которые были заражены коронавирусом.



Как сообщали Українські Новини, в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса.



Тем временем в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.