В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики

После того, как в центре Луганска заметили военную технику, в оккупированный город из РФ ночью в объезд пунктов пропуска въехали две колонны военных грузовиков.

Об этом в своем ежедневном отчете сообщает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Сообщатся, что беспилотник ОБСЕ в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня зафиксировал автоколонну грузовиков, заехавшую в Украину по грунтовой дороге у поселка Черемшино в 59 км к юго-востоку от оккупированного Луганска.

Наблюдатели говорят, что видели как минимум 12 грузовиков военного типа и сопровождающую их легковую машину.

Позже наблюдатели заметили, что грузовиков уже 16, а позже к автоколонне присоединилась еще одна из 5 грузовых машин военного типа. Они въехали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.

Неподвижная автоколонна вскоре отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

В результате дальнейших перемещений грузовиков вторая автоколонна увеличилась до 10 транспортных средств и отправилась по грунтовой дороге в западном направлении к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, пока в Украине карантин, наблюдатели ОБСЕ призывают дать возможность людям пересекать линию разграничения в гуманитарных целях.

Миссия ОБЕС не может пройти через закрытые пункты пропуска на линии разграничения.