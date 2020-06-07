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07 июня 2020, воскресенье, 22:54 1932
Происшествия 2020-06-08T00:00:02+03:00
Українські Новини
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики

В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики

Кира Молчанова
Луганск, ЛНР, ОБСЕ, Россия, Военная техника, Граница с Россией, грузовики
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ

После того, как в центре Луганска заметили военную технику, в оккупированный город из РФ ночью в объезд пунктов пропуска въехали две колонны военных грузовиков.

Об этом в своем ежедневном отчете сообщает мониторинговая миссия ОБСЕ.

Сообщатся, что беспилотник ОБСЕ в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня зафиксировал автоколонну грузовиков, заехавшую в Украину по грунтовой дороге у поселка Черемшино в 59 км к юго-востоку от оккупированного Луганска.

Наблюдатели говорят, что видели как минимум 12 грузовиков военного типа и сопровождающую их легковую машину.

Позже наблюдатели заметили, что грузовиков уже 16, а позже к автоколонне присоединилась еще одна из 5 грузовых машин военного типа. Они въехали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении.

Неподвижная автоколонна вскоре отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

В результате дальнейших перемещений грузовиков вторая автоколонна увеличилась до 10 транспортных средств и отправилась по грунтовой дороге в западном направлении к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, пока в Украине карантин, наблюдатели ОБСЕ призывают дать возможность людям пересекать линию разграничения в гуманитарных целях.

Миссия ОБЕС не может пройти через закрытые пункты пропуска на линии разграничения.

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