Росія таємо вночі пригнала в Луганськ військові вантажівки, — ОБСЄ

Після того, як у центрі Луганська помітили військову техніку, в непідконтрольне українській владі місто з території Росії вночі приїхали дві колонни вантажівок війського зразка. Автомобілі рухалися через непідконтрольну частину кордону і повз пункти пропуску.

Про це у своєму щоденному звіті повідомляє моніторингова місія ОБСЄ.

Повідомляться, що безпілотник ОБСЄ в період між 20:40 4 червня і 00:24 5 червня зафіксував автоколону вантажівок, яка заїхала в Україну по грунтовій дорозі біля селища Черемшино в 59 км на південний схід від окупованого Луганська.

Спостерігачі кажуть, що бачили як мінімум 12 вантажівок військового типу і легкову машину, яка їх супроводжувала.

Пізніше спостерігачі помітили, що вантажівок вже 16, а пізніше до автоколони приєдналася ще одна з 5 вантажних машин військового типу. Вони в'їхали в Україну, проїхали повз першої нерухомої автоколони і попрямували в західному напрямку.

Нерухома автоколона незабаром вирушила в східному напрямку і виїхала з України.

В результаті подальших переміщень вантажівок друга автоколона збільшилася до 10 транспортних засобів і відправилася по грунтовій дорозі в західному напрямку до об'єкта в окупованому Луганську, куди вона приїхала в 00:24 5 червня.

Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні карантин, спостерігачі ОБСЄ закликають дати можливість людям перетинати лінію розмежування в гуманітарних цілях.

Місія ЗАБЕЗПЕ не може пройти через закриті пункти пропуску на лінії розмежування.