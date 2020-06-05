Боевики на Донбассе не выпускают никого из ОРДЛО

Пока пункты пропуска на линии разграничения откроются после 10 июня, на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории представителей международных организаций. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также он заявил, что гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории. "Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - сообщил Резников. Также сообщалось, что Украина полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности. 28 марта прекратился пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО. Как сообщали Українські Новини, пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией временно закрыт из-за блокирующих его водителей. В ходе столкновений люди скинули авто пограничников в кювет. Ранее Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.