В ОБСЕ предлагают пропускать гражданских лиц через КПВВ во время карантина

В ОБСЕ призывают обеспечить в условиях пандемии коронавируса возможность беспрепятственного пересечения линии разграничения на Донбассе гражданскими лицами в гуманитарных потребностях. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, размещенном на официальном портале организации.

"Я призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - отметила Грау.

Также она призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принятые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.

Как информировали Українські Новини, 22 апреля ТКГ провела очередную встречу в режиме видеоконференции. В течение переговоров Украина инициировала создание в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников по ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.