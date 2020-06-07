В Киеве новый антирекорд по скорости: на лице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч

Пока в Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД, на улице Елены Телиги в Подольском районе Киева после введения видеофиксации нарушений на дорогах был зафиксирован антирекорд по нарушению скоростного режима – автомобиль превысил скорость более, чем в 4 раза. Об этом сообщает Патрульная полиция в Facebook.

Зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве. Скорость автомобиля с госномером AA297 ***, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве была 224 км / ч (разрешенная скорость 50 км / ч).

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч. На трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превышали более 200 автомобилей.

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