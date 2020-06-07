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07 июня 2020, воскресенье, 09:11 204
Силовые структуры 2020-06-07T09:11:01+03:00
Українські Новини
В Киеве новый антирекорд по скорости: на лице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч

В Киеве новый антирекорд по скорости: на лице Телиги водитель проехался со скоростью 224 км/ч

Ольга Фандорина
Скорость, Видеофиксация, Улица Телиги, Антирекорд, Превышение скорость
Улица Телиги, дорога. Фото: Информатор
Улица Телиги, дорога. Фото: Информатор

Пока в Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД, на улице Елены Телиги в Подольском районе Киева после введения видеофиксации нарушений на дорогах был зафиксирован антирекорд по нарушению скоростного режима – автомобиль превысил скорость более, чем в 4 раза.  Об этом сообщает  Патрульная полиция в Facebook.

Зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве. Скорость автомобиля с госномером AA297 ***, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве была 224 км / ч (разрешенная скорость 50 км / ч).

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч. На трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превышали более 200 автомобилей.

Как сообщали Українські Новини, за 8 минут система автофиксации "поймала" 282 нарушителя ПДД.

Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав.

С 1 июня 128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости.

МВД запустило приложение, через которое водители смогут оплачивать штрафы.

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