Во Львовской области отложили ослабление карантина

В то время, как в Киеве решили отложить открытие ресторанов и бассейнов, Львовская областная государственная администрация не намерена ослаблять карантин в области до 12 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации, передают Українськi Новини.

"Показатели заболеваемости коронавирусом в регионе заставляют сохранить карантинные мероприятия в области", - сказано в нем.

Соответствующее решение принято в пятницу на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, в Львовской области наблюдается большое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

"За предыдущие сутки, как и прежде, наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет. Я убежден, что в этой ситуации нашим приоритетом должна быть жизнь и здоровье жителей Львовщины. В последнее время наблюдается массовое несоблюдение карантина среди людей, именно это и становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметил председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий.

Львовская область не достигает границы, позволяющей ослабление карантина, ведь количество пациентов из Львова составляет значительную долю всех инфицированных по стране.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин.

Львовская область соответствует только двум.

По инцидентности область не проходит порог, позволяющий смягчать карантин.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня.

Как сообщали Українськi Новини, график смягчения карантина может быть изменен при серьезном ухудшении эпидемической ситуации.

Также по данным на утро 5 июня во Львовской области зафиксировали 1 988 случаев заражения коронавирусом.