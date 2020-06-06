Еще в двух областях отменили ослабление карантина

Министерство здравоохранения заявляет, что Донецкая и Волынская области отменили ослабление карантина, в то время, как Львовская область ранее продлила карантин до 12 июня.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"В связи с ростом количества (случаев) заболевания COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина", - говорится в нем.

Отмечается, что, в частности, были закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий, а в Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

При этом в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области в связи со сложной эпидемической ситуацией сохраняется соблюдение требований жесткого карантина без смягчения.

Также в этих районах запрещены остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуация, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - подытожил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось до 26 514.

Кроме того, график смягчения карантина может быть изменен при серьезном ухудшении эпидемической ситуации.