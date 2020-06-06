Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне

Количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. Так, сообщается, что, по данным ЦОЗ, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 1116 случаев; Волынская область - 1037 случаев; Днепропетровская область - 965 случаев; Донецкая область - 203 случая; Житомирская область - 870 случаев; Закарпатская область - 1301 случай; Запорожская область - 488 случаев; Ивано-Франковская область - 1533 случая; Кировоградская область - 546 случаев; г. Киев - 3375 случаев; Киевская область - 1748 случаев; Львовская область - 2053 случая; Луганская область - 52 случая; Николаевская область - 307 случаев; Одесская область - 986 случаев; Полтавская область - 273 случая; Ровенская область - 2014 случаев; Сумская область - 192 случая; Тернопольская область - 1255 случаев; Харьковская область - 1222 случая; Херсонская область - 179 случаев; Хмельницкая область - 509 случаев; Черновицкая область - 3585 случаев; Черкасская область - 448 случаев; Черниговская область - 257 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра; не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии. Тем временем Украина находится на карантине уже почти три месяца.