Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне

Количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что, по данным ЦОЗ, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1116 случаев;

Волынская область - 1037 случаев;

Днепропетровская область - 965 случаев;

Донецкая область - 203 случая;

Житомирская область - 870 случаев;

Закарпатская область - 1301 случай;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 1533 случая;

Кировоградская область - 546 случаев;

г. Киев - 3375 случаев;

Киевская область - 1748 случаев;

Львовская область - 2053 случая;

Луганская область - 52 случая;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 986 случаев;

Полтавская область - 273 случая;

Ровенская область - 2014 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 1255 случаев;

Харьковская область - 1222 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 509 случаев;

Черновицкая область - 3585 случаев;

Черкасская область - 448 случаев;

Черниговская область - 257 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Тем временем Украина находится на карантине уже почти три месяца.