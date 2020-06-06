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06 июня 2020, суббота, 09:51 140 Инфографика
Общество 2020-06-06T10:15:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне

Количество новых случаев коронавируса второй день подряд держится на одном уровне

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что, по данным ЦОЗ, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1116 случаев;
  • Волынская область - 1037 случаев;
  • Днепропетровская область - 965 случаев;
  • Донецкая область - 203 случая;
  • Житомирская область - 870 случаев;
  • Закарпатская область - 1301 случай;
  • Запорожская область - 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1533 случая;
  • Кировоградская область - 546 случаев;
  • г. Киев - 3375 случаев;
  • Киевская область - 1748 случаев;
  • Львовская область - 2053 случая;
  • Луганская область - 52 случая;
  • Николаевская область - 307 случаев;
  • Одесская область - 986 случаев;
  • Полтавская область - 273 случая;
  • Ровенская область - 2014 случаев;
  • Сумская область - 192 случая;
  • Тернопольская область - 1255 случаев;
  • Харьковская область - 1222 случая;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 509 случаев;
  • Черновицкая область - 3585 случаев;
  • Черкасская область - 448 случаев;
  • Черниговская область - 257 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, график смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии.

Тем временем Украина находится на карантине уже почти три месяца.

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