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06 июня 2020, суббота, 13:05 133 Инфографика
Общество 2020-06-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки 83 новых зараженных коронавирусом. Скончались два человека

В Киеве за сутки 83 новых зараженных коронавирусом. Скончались два человека

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, по сравнению с прошлыми сутками увеличилось на 83 человека, умерли 2 больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, он сообщил, что 11 из 83 заболевших за последние сутки - медики.

"В последние дни количество больных коронавирус в столице увеличивается. За минувшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще в 83 человек. 11 из них - медики. Два человека за минувшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Среди тех, у кого болезнь подтвердили прошедшие сутки 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет и девочка, которой 10 лет. А также 38 мужчин от 18 до 82 лет. И трое мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17 в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев.

"В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов … Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных - в тяжелом состоянии. Трое - под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей", - добавил мэр Киева.

Выздоровели за минувшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 5 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 37 человек до 1 748.

Также количество случаев коронавируса в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 550, всего 26 514 случаев с начала эпидемии

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