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06 июня 2020, суббота, 22:00 167
Верховная Рада и партии 2020-06-06T22:00:10+03:00
Українські Новини
Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными

Нардеп Мялик задекларировал 158 квартир, 150 млн гривен и 1 млн долларов наличными

Елена Новикова
электронные декларации, нардеп, Декларация о доходах, Виктор Мялик
Виктор Мялик. Фото: Facebook/Ирина Хобта
Виктор Мялик. Фото: Facebook/Ирина Хобта

Народный депутат Виктор Мялик задекларировал 158 квартир, гаражи, места для парковок и земельные участки в Киево-Святошинском районе, а также 314 117 гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, пишет "Слово и дело".

Так, сообщается, что Мялик указал в декларации 158 квартир различной площадью (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область). Ему также принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520, так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

Кроме того, в декларации указано, что у нардепа есть два автомобиля: Lexus LS460L2015 года выпуска и Lexus LX570 2016 года. На момент покупки машины стоили 3,4 млн грн и 3, 7 млн грн соответственно.

Его жена Дарина Мялик ездит также на двух автомобилях: PORSCHE CAYENNE 2018 года выпуска и MERCEDES-BENZ 2016 года выпуска. Их стоимость составляет 5,6 млн грн и 3 млн грн.

Доходы народного депутата за 2019 год в должности нардепа составили 314 117 грн, а его жена, которая работае  в ОО "МДС-БУД", заработала за год 29 099 грн.

Также Мялик указал доходы от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду, которые составили несколько миллионов. Его супруга также указала доход от сдачи недвижимости в аренду.

Кроме того, в ПриватБанке Виктор Мялик имеет сразу три счета, на которых сберегает: 2,4 млн грн, 553 700 грн и 260 366 грн. Дарина Мялик хранит на счетах в ПриватБанке 108 820 грн и 13 378 долларов.

Также нардеп указал в декларации 150 миллионов гривен и 1 миллион долларов наличными.

Подарки или другие нематериальные активы в декларации указаны не были.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 13,5 млн за 2019 год.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак задекларировал 256 тыс. гривен доходов за 2019 год.

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