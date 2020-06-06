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06 червня 2020, субота, 22:07 7
Верховна Рада і партії 2020-06-06T22:30:01+03:00
Українські Новини
Нардеп М'ялик вніс в декларацію 158 квартир, 1 млн доларів та 150 млн гривень готівкою

Нардеп М'ялик вніс в декларацію 158 квартир, 1 млн доларів та 150 млн гривень готівкою

Елена Новикова
нардеп, декларація про доходи, електронна декларація, Віктор М'ялик
Віктор М'ялик. Фото: Facebook/Ірина Хобта
Віктор М'ялик. Фото: Facebook/Ірина Хобта

Народний депутат Верховної Ради Віктор М'ялик задекларував 158 квартир, місця для парковок, гаражі та земельні ділянки під Києвом, а також 314 117 гривень зарплати за 2019.

Про це свідчить його електронна декларація, пише "Слово і діло".

Так, повідомляється, що М'ялик вказав у декларації 158 квартир з різною площею (від 38 до 95 кв. метрів) у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинський район, Київська область). Йому також належать гаражі, місця для парковок і земельні ділянки (площею як 520, так і понад 1000 кв. метрів) в тій же Софіївській Борщагівці.

Крім того, у декларації вказано, що у нардепа є два автомобілі: Lexus LS460L 2015 року випуску і Lexus LX570 2016 року. На момент покупки машини коштували 3,4 млн грн та 3, 7 млн грн відповідно.

Його дружина Дарина М'ялик їздить також на двох автомобілях: PORSCHE CAYENNE 2018 року випуску і MERCEDES-BENZ 2016 року випуску. Їх вартість становить 5,6 млн грн і 3 млн грн.

Доходи М'ялика за 2019 рік на посаді нардепа склали 314 117 грн, а його дружина, яка працює в ОО "МДС-БУД", заробила за рік 29 099 грн.

Також М'ялик вказав доходи від відчуження нерухомого майна, а також здачі майна в оренду, які склали кілька мільйонів. Його дружина також вказала дохід від здачі нерухомості в оренду.

Крім того, у Приватбанку Віктор М'ялик має одразу три рахунки, на яких зберігає 2,4 млн грн, 553 700 грн і 260 366 грн. Дарина М'ялик зберігає на рахунках у Приватбанку 108 820 грн та 13 378 доларів.

Також нардеп зазначив у декларації 150 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів готівкою.

Подарунки або інші нематеріальні активи в декларації вказані не були.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський задекларував 15 млн гривень доходів, а його дружина Олена - 13,5 млн за 2019 рік.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак задекларував 256 тис. гривень доходів за 2019 рік.

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