Весь прошлый год Ермак жил на доход в 21 тысяч гривен в месяц, - декларация

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак задекларировал 255 859 гривен доходов за 2019 год, т. е. на 21 тысячу гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из всей суммы дохода 151 тыс. гривен составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 60 тыс. гривен - зарплата в "Международной юридической компании", 42,6 тыс. гривен - зарплата в одноименном адвокатском объединении, 1 300 гривен - гонорары в "Медийной группе европейского партнерства", 1 000 гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Согласно декларации, Ермак имеет 347 тыс. долларов и 50 тыс. евро наличными, 26,8 тыс. гривен и 609 гривен, размещенных на счетах в ОТП Банке и Кредобанке соответственно, 1,381 млн гривен средств, одолженные третьим лицам.

Указана задолженность перед декларантом компании "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (4,98 млн гривен по договору от июля 2016 года и 3,334 млн гривен по договору от ноября 2016 года).

На Ермака открыт кредит в Альфа-Банке на 1,263 млн гривен, а также счета в ОТП Банке, Кредобанке, Альфа-банке и Приватбанке.

Также глава Офиса Президента задекларировал квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м и право пользования автомобилем Toyota Camry 2015 года выпуска.

Ермак указал в декларации казачейские обязательства Украины номинальной стоимостью 3 тыс. гривен.

Кроме того, у него есть непереданные корпоративные права в компаниях "Международная юридическая компания" (50% от уставного капитала), "Интерпромфинанс Украина" (10%), "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (99%), "Международная фармацевтическая группа" (50%), "Эр Пи Ай" (100%), "Интерпромфинанс-Безопасность" (50%), "Віссон Юкрейн Технолоджис" (0,01%), "Ама Вижн" (33,33%).

Также глава Офиса Президента владеет 60% адвокатского объединения "Международная юридическая компания".

Ермак является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", "Международной юридической компании" и одноименного адвокатского объединения, компаний "Интерпромфинанс Украина", "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", "Международная фармацевтическая группа", "Эр Пи Ай", "Интерпромфинанс-Безопасность", "Віссон Юкрейн Технолоджис", "Ама Вижн", "М.Е.П", "Украинско-грузинская медийная компания".

Он также состоит в ряде общественных организаций и объединений: Украинская киноакадемия, "Наша гордость", "Відчуй", "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения", "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Также Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в Украине не будут приняты.

Кроме того, Ермак заявил, что не намерен увольнять своих замов после смены Богдана, а также, что Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе.