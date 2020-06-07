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07 июня 2020, воскресенье, 11:01 1692
Политика 2020-06-07T11:02:09+03:00
Українські Новини
Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир

Бывший штукатур и сварщик: кто такой депутат Виктор Мялик, имеющий в Киеве 158 квартир

Ольга Фандорина
электронные декларации, Квартиры, Виктор Мялик, Задекларированное имущество
Виктор Мялик. Фото: volodymyrets.city
Виктор Мялик. Фото: volodymyrets.city

Народный депутат Виктор Мялик, вызвавший вчера резонанс из-за 158 квартир в Киево-Святошинском районе и миллион долларов наличными, получил в должности депутата 314 117 грн зарплаты. Кто же такой депутат Мялик, расскажут Українські Новини. 

Мялик Виктор Ничипорович родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области. С 2004 года работал маляром-штукатуром, с 2005 - электросварщиком, с 2011 года - мастером столярной бригады в ООО "Инвикта ЛТД". С 1996 года был разнорабочим в колхозе "Заря". В юности работал на строительстве в Тамбове (РФ). 

С 2014 года Виктор Мялик работал финансовым директором ООО "МДС-Строй".

В 2017 учредил собственную компанию под названием "МД плюс".

В 2014 году Мялик баллотировался на выборах самовыдвиженцем по 155-му мажоритарному округу. Проиграв парламентские выборы, некоторое время был помощником народного депутата Олега Осуховского на общественных началах.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 155 округу (Ровенская область) как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы "За будущее". Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В 2000 году окончил Володимирецкое профессионально-техническое училище №29. (специальность: столяр строительный, плотник). В 2019 году окончил Международный научно-технический университет имени академика Ю. Бугая, получил высшее образование по направлению подготовки "Правоведение".

Также является лауреатом конкурса "Благотворительная Украина-2019" в номинации "Меценат года".

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