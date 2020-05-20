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20 мая 2020, среда, 14:07 235
Политика 2020-05-20T14:45:18+03:00
Українські Новини
В стране "кадровый голод", -  Зеленский о поиске министров

В стране "кадровый голод", -  Зеленский о поиске министров

Ярина Вацяк
Министр образования, Министр культуры, Министр энергетики, пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "кадровый голод" и правительство не может найти подходящих кандидатов на должность министра культуры, министра образования и министра энергетики в то время, как заявил, что люстрация в Украине была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять.

Об этом Зеленский сказал в ходе своей пресс-конференции 20 мая, передают Українські Новини.

"Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого вы бы человека не взяли, например в энергетической отрасли, на следующий день СМИ пишут, это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука. Где у нас в стране независимые энергетики, они есть?", - сказал президент.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. 

Кроме того, можете посмотреть видео пресс-конференции Зеленского, которая прошла в Мариинском парке.

Тем временем, на пресс-конференции Зеленский выступил за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.

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