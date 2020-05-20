В стране "кадровый голод", -  Зеленский о поиске министров

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине "кадровый голод" и правительство не может найти подходящих кандидатов на должность министра культуры, министра образования и министра энергетики в то время, как заявил, что люстрация в Украине была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять.

Об этом Зеленский сказал в ходе своей пресс-конференции 20 мая, передают Українські Новини.

"Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого вы бы человека не взяли, например в энергетической отрасли, на следующий день СМИ пишут, это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука. Где у нас в стране независимые энергетики, они есть?", - сказал президент.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства.

Кроме того, можете посмотреть видео пресс-конференции Зеленского, которая прошла в Мариинском парке.

Тем временем, на пресс-конференции Зеленский выступил за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.