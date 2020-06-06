На "передовой" организма: какие сезонные продукты имеют противовирусное действие и защищают иммунную систему

В период эпидемии коронавируса, статистика которого в Украине колеблется, особенное внимание важно уделять питанию, так как от него зависит уровень иммунитета, который защищает организм от вирусов. Важно знать, какие сезонные продукты, имеющие противовирусное действие, следует добавить в ежедневный рацион. Об этом сообщает медицинский журнал Medicalexpress.

Обратить внимание на свое питание особенно следует людям, у которых насыщенный график, недостаток сна и высокий уровень стресса.

Какие питательные вещества наиболее важны в ежедневном рационе для тех, кто находится на переднем крае?

Ключевыми питательными веществами для укрепления иммунитета являются витамины А, В3 (ниацин), В9 (фолат или фолиевая кислота), С и D, а также минералы селен и цинк. Кроме того, существуют определенные биологически активные соединения, которые также важны для предотвращения инфекций, такие как омега-3 жирные кислоты, полифенолы, пробиотики и другие.

Какие продукты, содержащие противовирусное действие следует включить в рацион:

Прежде всего это молочные продукты, которые снижают действие радиации и выводят токсичные вещества из организмов. К этой категории можно отнести также яйца, и овощи, содержащие витамин А.

Также это мясо птицы, рыбы, орехи и бобы, в которых содержится витамин B3 (ниацин).

Зеленые овощи и фрукты для витамина B9 (фолат или фолиевая кислота) рыба,

Зеленый чай, ежевика, виноград и клюква для полифенолов

Эксперты рекомендуют при возможности ежедневно употреблять около 400 граммов фруктов и овощей в день, что можно разбить на 5 порций.

Обязательно необходимо пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживание организма.

В то же время, людям с насыщенным графиком работы рекомендуется снизить потребление кофе. Потребление кофеина не должно превышать 400 мг в день. Чашка зеленого или черного чая содержит 30-50 мг, а чашка черного кофе - около 100 мг.

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