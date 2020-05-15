Как улучшить зрение на карантине. Рейтинг продуктов для здоровья глаз

Из-за карантина, который продлили до 22 мая, много людей стали больше времени проводить за компьютерами и телефонами, просматривая фильмы и сериалы. Ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг продуктов, употребление которых помогает глазам быть здоровыми и улучшает зрение.

Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

По мнению эксперта "Полезной программы", диетолога Бориса Скачко, принцип, который лежит в основе рациона питания для здоровья глаз, очень прост: нужно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, С и Е.

Витамин А. Чрезвычайно важен для зрения, так как является составной частью пигмента сетчатки. Недостаток этого витамина вызывает "куриную слепоту". Именно большое содержание витамина А делает морковь столь ценным продуктом для глаз и лидером рейтинга "Полезной программы". Этот овощ – растительный источник бета-каротина, который в организме преобразуется в тот самый витамин А. Морковь укрепляет сетчатку глаза, уберегает от "куриной слепоты" и пересыхания роговицы. Всего две морковки в день – и у вас здоровые глаза!

Витамин С. Глаза нельзя рассматривать как изолированный орган. У одного и того же человека острота зрения может меняться даже в течение дня – влияют самочувствие, давление и кровоснабжение. Состояние глаз в первую очередь связано с кровеносными сосудами. А главный защитник сосудов – это витамин С. Суточная доза витамина С содержится, например, в двух апельсинах. Поэтому нужно регулярно употреблять в пищу эти цитрусовые.

Витамин Е. Это сильный антиоксидант – вещество, которое снижает риск преждевременного старения тканей глаз, появления дистрофических изменений сетчатки и радужной оболочки. 50 граммов орехов, например, фундука или бразильского ореха, содержат суточную дозу третьего "глазного" витамина, а также другие незаменимые минералы и пигменты для здоровья сетчатки глаз: цинк, магний, фосфор, калий, лютеин и зеаксантин.

По словам экспертов "Полезной программы", морковь, орехи и апельсины полезны не только для зрения. Употребление этих продуктов помогает нашему организму поддерживать здоровье и замедляет процесс старения. Как правильно их использовать в пищу и на что обращать внимание при покупке?

Морковь

Морковь укрепляет кости, зубы и волосы. Борется с болезнями сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом. Положительно воздействует на поджелудочную железу и способствует очищению печени. Также она улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран и снижает риск развития инфекций. А еще морковь замедляет процесс старения организма. Японские ученые утверждают, что регулярное употребление моркови может продлить жизнь на 5 лет.

Как употреблять

Морковь – один из самых полезных продуктов, которые можно употреблять практически всем. Ее рекомендуют вводить в первый прикорм даже грудным детям. Полезным для взрослых будет употребление моркови в сыром виде, не очищая от кожуры, так как именно там содержится большее количество витаминов. Достаточно хорошо вымыть продукт. Если у вас нет времени грызть морковь, то пейте свежевыжатый сок из нее, ведь он тоже имеет много полезных свойств, например, усиливает иммунитет и делает наши нервы крепче.

Как выбрать

При покупке моркови обращайте внимание на следующие признаки. Чем ярче ее цвет, тем больше в ней витаминов. Поверхность плода должна быть гладкой, без трещин и повреждений, а место между ботвой и плодом – насыщенного зеленого цвета. Лучше не покупать и не есть морковь, если на ней видны темные пятна: это указывает на то, что начался процесс гниения. А морковь с зелеными пятнами либо не дозрела, либо ее долго хранили на солнце – она часто горькая на вкус.

Морковь. Фото: пресс-служба "Интера"

Орехи

Орехи богаты белками и жирами, а еще в них много минеральных веществ и витаминов. Это настоящая кладовая полиненасыщенных жирных кислот, которые хорошо влияют на нервную систему человека, очищают сосуды от вредного холестерина, укрепляют сердце и питают мозг, активизируя его работу и улучшая память. Кроме того, орехи – источник протеина, поэтому способствуют быстрому наращиванию мышц. А благодаря витамину Е улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще антиоксиданты, которыми богаты орехи, помогают бороться с воспалениями и инфекционными заболеваниями.

Как употреблять

Орехи – достаточно тяжелая пища для усвоения и переваривания из-за большого содержания белков и жиров. У многих они вызывают вздутие и неприятные ощущения в желудке. Во-первых, желательно покупать орехи в скорлупе, сырыми, а во-вторых, перед употреблением их нужно помыть и обязательно подсушить, иначе белок не будет усваиваться. Не стоит злоупотреблять орешками вечером, а тем более на ночь. Они идеальны для дневного или утреннего перекуса.

Как выбрать



"Самые лучшие орехи – в скорлупе. Перед покупкой их нужно потрясти: если внутри отчетливо слышится дребезжание и стук, значит, они уже долго лежат и успели высохнуть. Такой продукт уже несвежий. Если вы желаете купить очищенные от скорлупы орехи, то лучше выбрать их в индивидуальной упаковке, а не с лотка, где они лежат россыпью. Отдавайте предпочтение цельным плодам, а не дробленым и расколотым на половинки. Категорически нельзя покупать орехи с темными пятнами и следами плесени, они могут навредить вашему здоровью", - говорит Геннадий Бурлака, агроном.





Орехи. Фото: пресс-служба "Интера"

Апельсины

В апельсинах содержатся полезные флавоноиды. Это растительные пигменты, которые защищают сетчатку глаз, снижают риск развития разных заболеваний глаз и предотвращают проблемы со зрением. Благодаря большому количеству калия, аскорбиновой кислоты и других веществ апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, подагре и болезнях печени. А еще кисло-сладкая мякоть апельсина и его сок возбуждают аппетит и способствуют улучшению пищеварения.

Как употреблять

Достаточно ежедневно съедать по одному апельсину, чтобы существенно снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих цитрусовых улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное – не переусердствовать.

Как выбрать

Лучше покупать апельсины, которые имеют выраженный цитрусовый запах, в которых кожура однотонно окрашена и не имеет повреждений. Плод должен быть упругим, ведь его мягкость свидетельствует о том, что апельсин уже залежался и начал портиться.

Апельсины. Фото: пресс-служба "Интера"





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