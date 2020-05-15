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15 мая 2020, пятница, 18:11 16
Lifestyle 2020-05-15T18:13:20+03:00
Українські Новини
Как улучшить зрение на карантине. Рейтинг продуктов для здоровья глаз

Как улучшить зрение на карантине. Рейтинг продуктов для здоровья глаз

Валерия Драгомирова
Зрение, Морковь, Орехи, Апельсины
Продукты для улучшения зрения. Фото: пресс-служба
Продукты для улучшения зрения. Фото: пресс-служба "Интера"

Из-за карантина, который продлили до 22 мая, много людей стали больше времени проводить за компьютерами и телефонами, просматривая фильмы и сериалы. Ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг продуктов, употребление которых помогает глазам быть здоровыми и улучшает зрение.

Об этом сообщает пресс-служба "Интера". 

По мнению эксперта "Полезной программы", диетолога Бориса Скачко, принцип, который лежит в основе рациона питания для здоровья глаз, очень прост: нужно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, С и Е.

Витамин А. Чрезвычайно важен для зрения, так как является составной частью пигмента сетчатки. Недостаток этого витамина вызывает "куриную слепоту". Именно большое содержание витамина А делает морковь столь ценным продуктом для глаз и лидером рейтинга "Полезной программы". Этот овощ – растительный источник бета-каротина, который в организме преобразуется в тот самый витамин А. Морковь укрепляет сетчатку глаза, уберегает от "куриной слепоты" и пересыхания роговицы. Всего две  морковки в день – и у вас здоровые глаза!

Витамин С. Глаза нельзя рассматривать как изолированный орган. У одного и того же человека острота зрения может меняться даже в течение дня – влияют самочувствие, давление и кровоснабжение. Состояние глаз в первую очередь связано с кровеносными сосудами. А главный защитник сосудов – это витамин С. Суточная доза витамина С содержится, например, в двух апельсинах. Поэтому нужно регулярно употреблять в пищу эти цитрусовые.

Витамин Е. Это сильный антиоксидант – вещество, которое снижает риск преждевременного старения тканей глаз, появления дистрофических изменений сетчатки и радужной оболочки. 50 граммов орехов, например, фундука или бразильского ореха, содержат суточную дозу третьего "глазного" витамина, а также другие незаменимые минералы и пигменты для здоровья сетчатки глаз: цинк, магний, фосфор, калий, лютеин и зеаксантин.

По словам экспертов "Полезной программы", морковь, орехи и апельсины полезны не только для зрения. Употребление этих продуктов помогает нашему организму поддерживать здоровье и замедляет процесс старения. Как правильно их использовать в пищу и на что обращать внимание при покупке?

Морковь 

Морковь укрепляет кости, зубы и волосы. Борется с болезнями сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом. Положительно воздействует на поджелудочную железу и способствует очищению печени. Также она улучшает состояние кожи, ускоряет заживление ран и снижает риск развития инфекций. А еще морковь замедляет процесс старения организма. Японские ученые утверждают, что регулярное употребление моркови может продлить жизнь на 5 лет.

Как употреблять

Морковь – один из самых полезных продуктов, которые можно употреблять практически всем. Ее рекомендуют вводить в первый прикорм даже грудным детям. Полезным для взрослых будет употребление моркови в сыром виде, не очищая от кожуры, так как именно там содержится большее количество витаминов. Достаточно хорошо вымыть продукт. Если у вас нет времени грызть морковь, то пейте свежевыжатый сок из нее, ведь он тоже имеет много полезных свойств, например, усиливает иммунитет и делает наши нервы крепче. 

Как выбрать

При покупке моркови обращайте внимание на следующие признаки. Чем ярче ее цвет, тем больше в ней витаминов. Поверхность плода должна быть гладкой, без трещин и повреждений, а место между ботвой и плодом – насыщенного зеленого цвета. Лучше не покупать и не есть морковь, если на ней видны темные пятна: это указывает на то, что начался процесс гниения. А морковь с зелеными пятнами либо не дозрела, либо ее долго хранили на солнце – она часто горькая на вкус.

Морковь. Фото: пресс-служба Морковь. Фото: пресс-служба "Интера"

Орехи

Орехи богаты белками и жирами, а еще в них много минеральных веществ и витаминов. Это настоящая кладовая полиненасыщенных жирных кислот, которые хорошо влияют на нервную систему человека, очищают сосуды от вредного холестерина, укрепляют сердце и питают мозг, активизируя его работу и улучшая память. Кроме того, орехи – источник протеина, поэтому способствуют быстрому наращиванию мышц. А благодаря витамину Е улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще антиоксиданты, которыми богаты орехи, помогают бороться с воспалениями и инфекционными заболеваниями.

Как употреблять

Орехи – достаточно тяжелая пища для усвоения и переваривания из-за большого содержания белков и жиров. У многих они вызывают вздутие и неприятные ощущения в желудке. Во-первых, желательно покупать орехи в скорлупе, сырыми, а во-вторых, перед употреблением их нужно помыть и обязательно подсушить, иначе белок не будет усваиваться. Не стоит злоупотреблять орешками вечером, а тем более на ночь. Они идеальны для дневного или утреннего перекуса.

Как выбрать

"Самые лучшие орехи – в скорлупе. Перед покупкой их нужно потрясти: если внутри отчетливо слышится дребезжание и стук, значит, они уже долго лежат и успели высохнуть. Такой продукт уже несвежий. Если вы желаете купить очищенные от скорлупы орехи, то лучше выбрать их в индивидуальной упаковке, а не с лотка, где они лежат россыпью. Отдавайте предпочтение цельным плодам, а не дробленым и расколотым на половинки. Категорически нельзя покупать орехи с темными пятнами и следами плесени, они могут навредить вашему здоровью", - говорит Геннадий Бурлака, агроном. 

Орехи. Фото: пресс-служба Орехи. Фото: пресс-служба "Интера"

Апельсины

В апельсинах содержатся полезные флавоноиды. Это растительные пигменты, которые защищают сетчатку глаз, снижают риск развития разных заболеваний глаз и предотвращают проблемы со зрением. Благодаря большому количеству калия, аскорбиновой кислоты и других веществ апельсины полезны при гипертонии, атеросклерозе, ожирении, подагре и болезнях печени. А еще кисло-сладкая мякоть апельсина и его сок возбуждают аппетит и способствуют улучшению пищеварения.

Как употреблять

Достаточно ежедневно съедать по одному апельсину, чтобы существенно снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих цитрусовых улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное – не переусердствовать. 

Как выбрать

Лучше покупать апельсины, которые имеют выраженный цитрусовый запах, в которых кожура однотонно окрашена и не имеет повреждений. Плод должен быть упругим, ведь его мягкость свидетельствует о том, что апельсин уже залежался и начал портиться. 

Апельсины. Фото: пресс-служба Апельсины. Фото: пресс-служба "Интера"



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