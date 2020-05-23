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23 мая 2020, суббота, 07:00 39
Жизнь 2020-05-23T08:45:02+03:00
Українські Новини
Помогает при борьбе с раком и полезна для беременных: какие свойства и витамины содержит капуста

Помогает при борьбе с раком и полезна для беременных: какие свойства и витамины содержит капуста

Елизавета Кесельман
Овощи, Капуста, сезонные овощи, полезные свойства капусты
Капуста. Фото: pixabay
Капуста. Фото: pixabay

Весна – сезон свежих фруктов и овощей, которые содержат витамины, поддерживающие здоровье нашего организма. Употребляя в рацион зелень и овощи, важно понимать, какие витамины содержат каждый из овощей. Одним из сезонных овощей весной является капуста, обладающая множеством свойств. Она которая содержит витамин К - полезный для укрепления костей, кожи и работы крови. О ее пользе, а также пользе витамина К детальнее передает anywellmag.

Капуста разных видов считается бесценным овощем в профилактике раковых образований. Например, брокколи известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, содержит омега 3 жирные кислоты, необходимые в борьбе с атеросклерозом и помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы. Капуста необходима во время беременности. Она помогает вывести лишнюю жидкость из организма и устранить отеки, что актуально для многих будущих мам в последнем триместре.

Витамин К

Капуста содержит витамин К, который необходим для полноценного функционирования организма. В частности, для укрепления костей и работы крови. Он содержится в зелени: крестоцветных овощах вроде брокколи и брюссельской капусты, в капусте кале и листовой, а также в шпинате. 

Витамин К жирорастворимый. Это значит, что организм может запасать его в жировой ткани и при необходимости использовать. Существует две формы витамина К: К1 (филлохинон) и К2 (менахинон). Для здоровья важны оба. 

Помогает крови правильно сворачиваться

Витамин К нужен организму для производства протромбина. Этот белок позволяет крови сворачиваться, отчего останавливаются кровотечения.

Пищевые волокна капусты защищают слизистую от хеликобактерий, которые являются причиной образования язв в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Кроме того, витамин К содержит четыре из 13 белков, которые нужны для корректного протекания этого процесса.

Поддерживает сердце

Учёные говорят, что витамин К помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и защитить артерии от накопления кальция на их стенках. Благодаря этому давление снижается, а кровь свободно циркулирует по организму. Это также защищает от инсульта.

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