После двухдневного роста количество новых зараженных коронавирусом немного упало

В то время, как в Украине вводят новые ослабления карантина, 4 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 553 до 25 964, количество умерших от заболевания увеличилось на 15 человек до 762 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 4 июня снизилось на 6%, новых летальных случаев - увеличилось на 25%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 330 человека.

Таким образом, 4 июня показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 553 против 330.

Количество новых случаев заболевания 4 июня составило 2,2% от общего количества заболевших на 3 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 519), в Киеве (3 292) и Львовской области (1 988).

В Ривненской области зафиксировано 1 962 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 711 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 507 случаев, в Закарпатской - 1 280, в Тернопольской - 1 233, в Харьковской - 1 196, в Винницкой - 1 093, в Волынской - 1 008, в Днепропетровской - 960, в Одесской - 970, в Житомирской - 855, в Кировоградской - 538, в Хмельницкой - 501 случай.

477 случаев выявлено в Запорожской области, 432 случая - в Черкасской, 307 случаев - в Николаевской, 272 случая - в Полтавской области, 250 случаев - в Черниговской, 195 случаев - в Донецкой, 188 случаев - в Сумской, 179 случаев - в Херсонской и 51 случай - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, 3 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине резко увеличилось на 588 до 25 411, количество умерших от заболевания увеличилось на 12 человек до 747 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 3 июня выросло на 21,7%, новых летальных случаев - на 50%.

Тем временем стало известно, какие ослабления карантина ждут украинцев с 5 июня.