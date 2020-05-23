Борется с болезнью Альцгеймера и лишним весом. Какими "сильными" свойствами обладает болгарский перец

Одним из важнейших сезонных овощей является болгарский перец, поскольку он, как и любой другой овощ, обладает уникальными свойствами, которые помогают нашему организму оставаться в гармонии и поддерживать иммунитет. Кроме того, болгарский перец содержит витамин С, о пользе которого передает anywellmag.

По своей природе болгарский перец, в отличие от остальных овощей, обладает от природы яркой расцветкой: красный, жёлтый, зелёный и оранжевый, вот основные цвета болгарского перца. Существуют также фиолетовый и белый перцы, но в продаже они встречаются редко.

В частности, регулярное употребление болгарского перца способствует снижению риска развития различных возрастных заболеваний, в том числе, болезни Альцгеймера. Кроме того, этот овощ полезен для дыхательных путей, и содержит витамин С.

В свою очередь, витамин С необходим для биосинтеза коллагена, L-карнитина (оптимизатор жирового обмена на клеточном уровне), эластина (основа стенок кровеносных сосудов). Иными словами, витамин С, содержащийся в перце, способствует жиросжиганию. Он превращает углеводы в энергию.

Витамин С замедляет и предотвращает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами (основная причина всех заболеваний, в т. ч. онкологических). Кроме того, он необходим для роста и восстановления тканей во всех частях тела. Регенерирует другие антиоксиданты в организме, включая альфа-токоферол (витамин Е), а также поддерживает целостность дёсен, костей и зубов, и повышает работоспособность и концентрацию.

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