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02 июня 2020, вторник, 15:28 727
Силовые структуры 2020-06-02T17:00:03+03:00
Українські Новини
Пункты пропуска на линии разграничения откроются после 10 июня

Пункты пропуска на линии разграничения откроются после 10 июня

Ольга Фандорина
пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ, ООС
Пункт пропуска. Фото: 2000.ua
Пункт пропуска. Фото: 2000.ua

Первые пункты пропуска на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) откроются после 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - сказано в нем.

В ходе совещания Зеленскому сообщили, что адаптивный карантин введен во всех областях, кроме  Львовской, Ривненской и Черновицкой.

Почти все регионы перешли к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Участники встречи отметили, что после смягчения карантинных ограничений в стране не произошло значительных вспышек болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договоры с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют.

Как сообщали Українські Новини, пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией временно закрыт из-за блокирующих его водителей. В ходе столкновений люди скинули авто пограничников в кювет.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

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