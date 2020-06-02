Пункты пропуска на линии разграничения откроются после 10 июня

Первые пункты пропуска на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) откроются после 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - сказано в нем.

В ходе совещания Зеленскому сообщили, что адаптивный карантин введен во всех областях, кроме Львовской, Ривненской и Черновицкой.

Почти все регионы перешли к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Участники встречи отметили, что после смягчения карантинных ограничений в стране не произошло значительных вспышек болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договоры с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют.

Как сообщали Українські Новини, пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией временно закрыт из-за блокирующих его водителей. В ходе столкновений люди скинули авто пограничников в кювет.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.