Сегодня прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО

В то время, как сегодня Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, также с 08:00 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения на Донбассе. В частности, вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, в рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Разрешение на въезд\/выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане. Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса. В то же время, Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР". Ранее "ДНР" полностью закрыла линию разграничения с Украиной из-за коронавируса