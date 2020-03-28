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  • Сегодня прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО
28 марта 2020, суббота, 08:48 10
Политика 2020-03-28T08:48:55+02:00
Українські Новини
Сегодня прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО

Сегодня прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения с ОРДЛО

Надежда Комендантова
ЛНР, Коронавирус, ДНР, закрытие границы, линия разграничения, ОРДЛО, КПВВ
Блокпост. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Блокпост. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В то время, как сегодня Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, также с 08:00 28 марта прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения на Донбассе.

В частности, вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, в рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Разрешение на въезд/выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане. 

Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" также решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной из-за коронавируса.

В то же время, Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "ДНР" полностью закрыла линию разграничения с Украиной из-за коронавируса

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Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса
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