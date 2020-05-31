На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли

Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией временно закрыт из-за блокирующих его водителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, с утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска.

"Их действия носят провокационный характер, поскольку они пытаются оказать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.

Также указывается, для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы.

Как сообщают "Факты", позже возникла потасовка из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Но водители отказываются платить.

"С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускайте никого на территорию своего КПП", — написал Глагола.

Позже в ходе столкновений люди скинули авто пограничников в кювет.

"На КПП „Тиса“ автомобиль пограничников люди столкнули в кювет. Получил эксклюзивное видео о том, как все это происходит. Кроме того, на нем видно, что с венгерской стороны очередь из бусов уже на несколько километров", — написал журналист.

В Госпогранслужбе заявили, что в связи со сложившейся ситуацией, временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска.

"Рекомендуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или избрать другие пункты пропуска", — сообщили в ведомстве.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Скадовский морской торговый порт" и "Рава-Русская", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".