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05 июня 2020, пятница, 16:45 29
Кабмин 2020-06-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин повысил оклад мэра Киева и председателей облсоветов на 9%

Кабмин повысил оклад мэра Киева и председателей облсоветов на 9%

Елена Новикова
Зарплата, Оклад, повышение зарплат, Председатель облсовета, мэр Киева, зарплаты чиновников, Повышение оклада
Зарплата мжра столицы и председателя облсоветов
Зарплата мжра столицы и председателя облсоветов

Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэра Киева и председателей областных советов на 9% до 19,4 тыс. гривен, в то время, как в апреле из зарплаты мэра Киева Кличко вычли надбавку за ранг госслужащего.

Об этом говорится в постановлении правительства №441 от 3 июня, передают Українськi Новини.

Так, оклад мэра Киева и председателей облсоветов увеличен с 17 760 гривен до 19 360 гривен.

Также повышен оклад первого заместителя председателя облсовета, секретаря Киевского городского совета (16 940 гривен вместо 15 540 гривен) и заместителей (15 125 гривен вместо 13 880 гривен).

Оклад мэров городов с населением более 1 млн человек увеличен до 16 940 гривен (было 15 540 гривен), председателей районных советов в Киеве - до 15 520 гривен (было 14 270 гривен), а председателей остальных районных советов - до 15 500 гривен (было 14 000 гривен).

Документ также предусматривает повышение должностного оклада для других руководителей областных, районных и городских советов и специалистов их аппаратов, сотрудников аппарата органов местного самоуправления.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2019 года Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэра Киева и председателей областных советов с 15 400 гривен до 17 760 гривен.

Ранее в связи с введением карантина зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили. Однако это ограничение планируют снять до конца июня.

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