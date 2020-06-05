Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье

5-6 июня в реках Закарпатской области продолжается повышение уровня воды в реках. Вода в реках может подняться до 2,5 метров. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 июня на реках Закарпатской области продолжатся повышения уровней воды в пределах русел рек, без негативных последствий (над уровнями на 8:00 5 июня) на участке Тисы В.Бичков-Хуст на 0,4 -0,8м; на Тисе возле пгт Вилок - 2,0-2,5 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, 6-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 5 июня. Местами возможен выход воды на заводь.



Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Троицей.



Кроме того, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине. В целом же три летних месяца ожидаются жаркими, но периодически будут проходить сильные ливни.



Тем временем синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Увеличится грозовая деятельность, возможны сильные ливни, дожди, град и шквалы.