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05 июня 2020, пятница, 06:00 319
Жизнь 2020-06-05T08:30:02+03:00
Українські Новини
Ворвется жара: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Троицей

Ворвется жара: синоптик предупредила о резкой смене погоды перед Троицей

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

После холодного начала календарного лета, которое заставило досать из шкафов теплые куртки и свитера, в Украину наконец идет потепление. Причем довольно резкое, так что на выходных можно будет переодеться сразу в футболки. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, уже в пятницу, 5 июня, столбики термометров неуклонно поползут вверх. Температура воздуха в Украине поднимется до +20…+24 градуса в Центральной Украине, а в южных регионах будет и того теплее – воздух прогреется аж до +26 градусов.

Однако тепло будет не везде – в Сумской и Харьковской областях, температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+22 градусов.

Ветер в пятницу будет дуть с юго-запада, временами ожидаются порывы.

В некоторых регионах Украины в конце рабочей недели еще ожидаются дожди – осадки с грозами наиболее вероятны в северных областях страны, а также в Центре, местами – на Западе и в Харьковской области. В остальных регионах существенных осадков не будет.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня. Карта: Наталка ДиденкоПрогноз погоды в Украине на 5 июня. Карта: Наталка Диденко

В Киеве в пятницу продет дождь с грозой. В ночь на 5 июня потеплеет уже до +10…+12 градусов, днем температура повысится до +22…+24.

Диденкоутверждает, что в ближайшие выходные летнее потепление продолжится – в субботу будет еще теплее, чем в пятницу, в 7 июня, на Троицу, в среднем по Украине будет от +23 до +28 градусов, а местами на Юге и Востоке – и вовсе, +30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня. Карта: Наталка ДиденкоПрогноз погоды в Украине 5 июня. Карта: Наталка Диденко

Кроме того, согласно предварительным прогнозам, на следующей неделе в Украине погода будет жаркой и сухой – дожди ожидаются только в западных областях, кроме того, там будет слегка холоднее, чем в других регионах страны.

Как сообщали Українськi Новини, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине с аномальной жарой и природными катаклизмами.

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