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04 июня 2020, четверг, 09:48 154
Общество 2020-06-04T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области из-за дождей повысится уровень воды в реках, — ГосЧС

В Закарпатской области из-за дождей повысится уровень воды в реках, — ГосЧС

Валерия Драгомирова
ГосЧС, Дожди на Закарпатье, Повышение уровня воды
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Из-за дождей 4-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 метров. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

Сообщается, что в нижних течениях Боржавы уровень воды может подняться до 2 метров. 

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 4 июня и в течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях Боржавы до 2,0 м (над уровнями на 8:00 3 июня), без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, к концу недели в Украину придет потепление. В выходные на юге, востоке и в Днепропетровской области местами будет до + 30 градусов.

Кроме того, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине. В целом же три летних месяца ожидаются жаркими, но периодически будут проходить сильные ливни.

Тем временем синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Увеличится грозовая деятельность, возможны сильные ливни, дожди, град и шквалы. 

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