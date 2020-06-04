В Закарпатской области из-за дождей повысится уровень воды в реках, — ГосЧС

Из-за дождей 4-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 метров. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

Сообщается, что в нижних течениях Боржавы уровень воды может подняться до 2 метров.



"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня 4 июня и в течение 5-6 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в нижних течениях Боржавы до 2,0 м (над уровнями на 8:00 3 июня), без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, к концу недели в Украину придет потепление. В выходные на юге, востоке и в Днепропетровской области местами будет до + 30 градусов.



Кроме того, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине. В целом же три летних месяца ожидаются жаркими, но периодически будут проходить сильные ливни.



Тем временем синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Увеличится грозовая деятельность, возможны сильные ливни, дожди, град и шквалы.