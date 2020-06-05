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05 июня 2020, пятница, 19:38 24
Внешняя политика 2020-06-05T19:38:24+03:00
Українські Новини
Советуем американским друзьям применить свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам, –

Советуем американским друзьям применить свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам, – Портнов

Петр Стуженко
США, Андрей Портнов, протесты в США
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Юрист Андрей Портнов, вспоминая рекомендации представителя Государственного департамента США Мари Харф 2013 года, которые были адресованы тогдашнему Президенту Виктору Януковичу и правительству Украины, посоветовал властям Соединенных Штатов Америки "не препятствовать мирным протестам".

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Друзья, извините, что (лезу) в чужой огород, но исключительно в рамках моих переживаний о событиях в США, подумал, а чтобы я посоветовал нашим американским партнерам на эти ближайшие выходные. Наверное, я бы не придумывал нового и порекомендовал руководствоваться таким тезисом: "Абсолютно необходимо, чтобы протестам в эти выходные дали пройти мирно и мы продолжаем призывать правительство услышать голос своего народа".


Не благодарите, это из декабрьской 2013 года цитаты представителя Государственного департамента США Мари Харф в адрес Украины. Советуем нашим американским друзьям брать на эти выходные свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам. С понедельника подскажем что-то новое. У нас все ходы записаны", - написал Портнов.

Напомним, с 26 мая в США продолжаются массовые протесты из-за гибели афроамериканца при задержании полицией.

Как сообщали Українські Новини, 5 июня Министерство иностранных дел (МИД) Украины рекомендовало украинцам, находящимся  в США, избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях, в ходе которых пострадал украинский журналист.

Также в Миннеаполисе (США) во время митингв полиция обстреляла съемочную группу издания Deutsche Welle.

Ранее  Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми". 

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