Советуем американским друзьям применить свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам, – Портнов

Советуем американским друзьям применить свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам, –

Юрист Андрей Портнов, вспоминая рекомендации представителя Государственного департамента США Мари Харф 2013 года, которые были адресованы тогдашнему Президенту Виктору Януковичу и правительству Украины, посоветовал властям Соединенных Штатов Америки "не препятствовать мирным протестам".

Об этом юрист заявил в своем Telegram-канале.

"Друзья, извините, что (лезу) в чужой огород, но исключительно в рамках моих переживаний о событиях в США, подумал, а чтобы я посоветовал нашим американским партнерам на эти ближайшие выходные. Наверное, я бы не придумывал нового и порекомендовал руководствоваться таким тезисом: "Абсолютно необходимо, чтобы протестам в эти выходные дали пройти мирно и мы продолжаем призывать правительство услышать голос своего народа".



Не благодарите, это из декабрьской 2013 года цитаты представителя Государственного департамента США Мари Харф в адрес Украины. Советуем нашим американским друзьям брать на эти выходные свою же формулу выходного дня и не препятствовать мирным активистам. С понедельника подскажем что-то новое. У нас все ходы записаны", - написал Портнов.

Напомним, с 26 мая в США продолжаются массовые протесты из-за гибели афроамериканца при задержании полицией.

Как сообщали Українські Новини, 5 июня Министерство иностранных дел (МИД) Украины рекомендовало украинцам, находящимся в США, избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях, в ходе которых пострадал украинский журналист.

Также в Миннеаполисе (США) во время митингв полиция обстреляла съемочную группу издания Deutsche Welle.

Ранее Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми".