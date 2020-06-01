Во время забастовок в Миннеаполисе полиция обстреляла съемочную группу Deutsche Welle

Во время забастовок в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, полиция США неоднократно обстреливала корреспондентов, освещающих события. Отмечается, что полицейские обстреляли съемочную группу Deutsche Welle в ночь на 31 мая, за несколько минут до включения журналистов в прямой эфир. Об этом сообщает DW.

Как передает ведомство, под обстрел попали корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police while covering the protests sparked by the killing of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/5jhcwd0Zzo — DW News (@dwnews) June 1, 2020

В официальном аккаунте Twitter опубликовано видео, на котором видно, как во время попытки журналистов начать вести трансляцию, полицейские начинают стрелять, однако после первого выстрела полицейский опускает ружье, и между корреспондентами и полицейскими начинается междуусобица.

Полицейские потребовали покинуть место протестов и проигнорировали документы журналистов. Также они угрожали арестом.

Зимонс после инцидента рассказал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

В то же вемя, по информации Associated Press, за два дня протестов полиция и протестующие более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших журналисты и репортеры CNN, Huffington Post, Associated Press, Los Angeles Times, Minneapolis Star Tribune, 9NEWS, MSNBC и другие.

Нападения на журналистов происходили в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Протестующие в основном пытались отобрать аппаратуру у работников СМИ или же провоцировали драку. Полицейские применяли дубинки, стреляли резиновыми пулями, бросили гранаты и использовали слезоточивый газ.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп во время забастовок у Белого Дома вместе со своей семьей укрывался в бункере.